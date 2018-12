UNO-Generalsekretär Guterres hat in seiner Neujahrsbotschaft vor Gefahren für die Menschheit gewarnt.

Es seien sorgenvolle Zeiten für viele, erklärte Guterres in New York. Er sprach von einer Belastungsprobe. Weltpolitische Spaltungen vertieften sich und machten Konfliktlösungen schwieriger; die Intoleranz wachse. Guterres verwies darauf, dass niemals zuvor mehr Menschen auf der Flucht und auf der Suche nach Sicherheit und Schutz gewesen seien. Den Klimawandel bezeichnete der UNO-Generalsekretär als existenzielle Bedrohung und mahnte ein größeres Engagement in diesem Bereich an.