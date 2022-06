Österreich, Wien: Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, hört zu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundespräsidenten Van der Bellen. (Roland Schlager/APA/dpa)

Guterres sagte zum Auftakt einer Konferenz in Wien per Videoschaltung, die Waffen gaukelten ihren Besitzern Sicherheit vor. Tatsächlich seien sie eine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Maurer, sagte, niemand sei in der Lage, die Auswirkungen einer atomaren Explosion zu bewältigen.

Bei dem Treffen kamen erstmals die Staaten zusammen, die den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen unterzeichnet haben. Der Vertrag, der unter anderem von Österreich initiiert worden war, ächtet den Besitz von Atomwaffen. Er geht damit deutlich über den Atomwaffensperrvertrag hinaus, der nur die Weiterverbreitung dieser Waffen verbietet.

"Widersprüchliche Situation"

Die Politologin Wunderlich von der Universität Duisburg/Essen sagte im Deutschlandfunk , die Welt befinde sich momentan in einer widersprüchlichen Situation. Einerseits gebe es den Verbotsvertrag sowie den Abbau der Atomwaffen-Kontrollarchitektur. Andererseits beobachte man eine Aufrüstungsdynamik - besonders in Ländern wie China. Dies passe nicht zusammen, so Wunderlich.

Das nukleare Gleichgewicht zwischen den USA und Russland galt jahrzehntelang als zentrales Mittel, einen Dritten Weltkrieg durch Abschreckung zu verhindern. Die Nato bekennt sich weiterhin zu dieser Strategie und lehnt den Verbotsvertrag ab. Die beiden Nato-Länder Deutschland und Norwegen schicken Beobachter zu der Konferenz.

