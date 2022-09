Bericht zur Lage der Uiguren

UN-Generalsekretär Antonio Guterres (IMAGO / Xinhua / Manuel Elias)

Er erklärte in New York, die Menschenrechte müssten beachtet und die uigurische Gemeinschaft müsse respektiert werden. Er sei besorgt über das, was er in dem Bericht gelesen habe. Das UNO-Menschenrechtsbüro prangert darin systematische Menschenrechtsverletzungen in der Region Xinjiang an. Man sehe Hinweise auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vorwürfe der Folter oder Misshandlungen in den Internierungslagern seien glaubwürdig. Die chinesische Regierung wird in dem Bericht aufgefordert, die Diskriminierung der Uiguren zu beenden und alle willkürlich inhaftierten Menschen freizulassen.

China sieht sich seit Jahren mit Vorwürfen konfrontiert, die Uiguren in Xinjiang systematisch zu unterdrücken und als Zwangsarbeiter zu missbrauchen. China hat dies stets entschieden zurückgewiesen

Diese Nachricht wurde am 02.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.