Guterres habe diese Erwartung bei seinem Besuch in Peking geäußert, erklärte ein Sprecher der Vereinten Nationen. Menschenrechtsaktivisten werfen China vor, mindestens eine Million Uiguren und andere Muslime in Xinjiang in Umerziehungslagern zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache zu zwingen und teilweise auch körperlich zu misshandeln. Die USA und andere Länder sprechen inzwischen von einem Genozid. China weist die Vorwürfe zurück. Einen Besuch Bachelets in der Region hat China bisher verweigert.

Guterres war am Rande der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Xi und Außenminister Wang zusammengetroffen.

