Antonio Guterres, UNO-Generalsekretär, fordert die Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen,. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Dies müsse unverzüglich geschehen, betonte Guterres in New York. Nach Schätzungen der israelischen Armee hat die Hamas etwa 150 Geiseln in ihrer Gewalt. Nach Beginn des Angriffes am Samstag waren zahlreiche Zivilisten und Militärangehörige aus Israel in den Gazastreifen verschleppt worden.

Der türkische Präsident Erdogan nahm Medienberichten zufolge Verhandlungen mit der Hamas über die Freilassung der Geiseln auf. Regierungskreise hätten bestätigt, dass es Gespräche gebe, meldete die Nachrichtenagentur AFP. Auch der Fernsehsender Habertürk berichtete darüber.

Ägypten zeigte sich unterdessen bereit, den Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen für Hilfslieferungen zu öffnen. Dafür brauche es aber die Zusicherung der israelischen Seite, dass der derzeit geschlossene Übergang nicht angegriffen werde, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.