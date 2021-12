Guterres fordert Hilfe für Libanon (Marwan Naamani/dpa)

Das Volk dort leide unglaublich, sagte Guterres mit Blick auf die schwere Wirtschaftskrise und die steigende Flüchtlingszahlen in dem Land. Zugleich appellierte er an die internationale Gemeinschaft, dem Libanon zu helfen. Der Staat verdiene Solidarität. Im Libanon leben rund drei Viertel der Bevölkerung in Armut.

Guterres äußerte sich anlässlich seines derzeitigen Besuchs in der Hauptstadt Beirut.

