Senegal-Besuch

In den Ländern müsse die verfassungsmäßige Ordnung so bald wie möglich wiederhergestellt werden, sagte Guterres nach Gesprächen mit dem senegalesischen Präsidenten Sall in Dakar. Sall ist auch Vorsitzender der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas. Diese hatte die Mitgliedschaft aller drei Länder ausgesetzt und gegen Mali umfassende Sanktionen verhängt.

In Mali hatte es 2020 und 2021 Militärputsche gegeben. In Guinea putschte das Militär ebenfalls 2021 und in Burkina-Faso im vergangenen Januar.

