UNO-Generalsekretär Guterres in Kiew (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Guterres betonte bei seinem Besuch in dem Vorort der Hauptstadt Kiew, er unterstütze die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs voll und ganz. Er sei froh, dass dessen Chefankläger bereits vor Ort gewesen sei. Bei einem Besuch der Kleinstadt Borodjanka, erklärte Guterres, Krieg sei im 21. Jahrhundert nicht zu akzeptieren. Im Laufe des Tages will er sich mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba und Präsident Selenskyj treffen. Zuvor war der UNO-Generalsekretär zu Gesprächen in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin und Außenminister Lawrow. Guterres kritisierte dabei mehrfach die russische Invasion in die Ukraine und forderte Fluchtkorridore für Zivilisten.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.