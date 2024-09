UNO-Generaldebatte

Guterres: Libanon darf kein zweites Gaza werden

Überschattet vom eskalierenden Nahost-Konflikt hat in New York die 79. Generaldebatte der Vereinten Nationen begonnen. UNO-Generalskretär Guterres warnte in seiner Eröffnungsrede, der Libanon stehe am Rand eines Abgrunds. Die Menschen in der Region und in der ganzen Welt könnten es sich nicht leisten, dass der Libanon zu einem zweiten Gaza werde.