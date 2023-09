UNO-Klimagipfel

Guterres: "Menschheit hat mit klimaschädlichen Aktivitäten das Tor zur Hölle aufgestoßen"

Zum Auftakt des Klimagipfels in New York hat UNO-Generalsekretär Guterres eindringlich mehr Engagement im Kampf gegen die Erderwärmung gefordert. Die Menschheit habe mit ihren klimaschädlichen Aktivitäten das Tor zur Hölle aufgestoßen, sagte Guterres. Treibhausgase seien für die nach seinen Worten extremen Hitzewellen und historischen Waldbrände in diesem Jahr verantwortlich.

20.09.2023