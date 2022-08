UNO-Konferenz

UNO-Generalsekretär Guterres spricht zu Beginn der Konferenz in New York. (AFP)

Guterres verlangte von den Delegierten, den Atomwaffensperrvertrag zu stärken. Das 1970 unterzeichnete Dokumente erlaubt nur China, Frankreich, Großbritannien, den USA und Russland den Besitz von Atomwaffen. Andere Staaten dürfen die Kernenergie lediglich zu friedlichen Zwecken nutzen. Die weiteren faktischen Nuklearmächte Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea sind keine Mitglieder des Paktes.

Das Treffen in New York dauert rund vier Wochen. An der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag nimmt auch Bundesaußenministerin Baerbock teil. Sie sagte anlässlich des Treffens, die Bundesrepublik Deutschland stehe für internationales Recht und die Nichtverbreitung von Atomwaffen ein. Man wolle in diesen schwierigen Zeiten zur weltweiten Sicherheit beitragen, auch zum Beispiel durch mehr Transparenz bei Atomwaffenarsenalen.

