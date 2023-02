Sicherheitsratssitzung

Vor dem Sicherheitsrat der Veinten Nationen in New York sagte Guterres, das Leben für die Menschen in der Ukraine sei die Hölle. Eine weitere Eskalation des Krieges müsse verhindert werden. Bundesaußenministerin Baerbock sagte vor der Sitzung, China habe eine besondere Verantwortung als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats und müsse seinen Einfluss auf Russland nutzen.

Der russische UNO-Botschafter Nebensja warf den westlichen Ländern vor, eine Zerstörung Russlands anzustreben. Dem Westen gehe es um eine Kapitulation Russlands und eine Neuordnung der Gebiete.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.