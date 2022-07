UN-Generalsekretär Antonio Guterres während einer Videokonferenz. (Archivbild vom 23.06.2022) (IMAGO / Xinhua / Manuel Elias)

Bei den Gesprächen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine in Istanbul sei ein entscheidender Schritt in Richtung einer Lösung vorgenommen worden, sagte Guterres in New York. Neben den Vereinten Nationen nahm auch die Türkei an den Beratungen teil. Über den weiteren Inhalt der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt.

Die internationale Gemeinschaft fordert von Russland seit Wochen, den Export von ukrainischem Getreide zu ermöglichen. Seit Beginn der Invasion und der Blockade ukrainischer Häfen sind die Preise für Getreide und Düngemittel drastisch gestiegen. Die Vereinten Nationen warnten zuletzt vor der größten Hungersnot seit Jahrzehnten.

