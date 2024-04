UNO-Generalsekretär

Das israelische Luftverteidigungssystem startet, um iranische Raketen in Tel Aviv abzufangen. (picture alliance / Xinhua News Agency / Tomer Neuberg / JINI)

Guterres sagte auf der Sitzung des Sicherheitsrats, der Nahe Osten stehe am Abgrund. Die Menschen in der Region seien mit der realen Gefahr eines verheerenden umfassenden Konflikts konfrontiert. Es sei jetzt an der Zeit, den Konflikt zu entschärfen und zu deeskalieren.

Der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wood, forderte den Sicherheitsrat auf, den Angriff unmissverständlich zu verurteilen. Das Gremium habe die Pflicht, das Vorgehen des Irans nicht unbeantwortet zu lassen. Präsident Biden hatte Israel zuvor die "unterschütterliche Unterstützung" der USA zugesagt. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll er Premier Netanjahu aber auch deutlich gemacht haben, dass er einen israelischen Gegenangriff ablehne.

Israel berät über Reaktion

Der UNO-Botschafter des Iran, Irawani, erklärte, das Vorgehen seines Landes sei notwendig und verhältnismäßig. Die Regierung in Teheran strebe weder eine Eskalation noch einen Krieg in der Region an. Der Iran bekräftige aber sein Recht auf Selbstverteidigung.

In Israel beriet gestern Abend das Kriegskabinett über das weitere Vorgehen. Ministerpräsident Netanjahu sagte anschließend, man sei sich einig, dass es eine Antwort geben werde. Über Zeitpunkt und Ausmaß werde aber noch gesprochen.

Gemeinsame Erklärung der G7

Die G7-Staats- und Regierungschefs verurteilten das iranische Vorgehen aufs Schärfste und bekräftigten ihre volle Unterstützung für die Sicherheit Israels. Teheran habe einen weiteren Schritt zur Destabilisierung der Region unternommen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der sieben führenden westlichen Industriestaaten. Sie riefen alle Seiten zur Zurückhaltung auf.

Man sei bereit, im Bemühen um eine Deeskalation weitere Maßnahmen zu ergreifen. Entscheidend für die Entwicklung im Nahen Osten werde es nun sein, den Krieg im Gazastreifen so schnell wie möglich zu beenden. Dazu müsse es dringend eine sofortige Waffenruhe geben. Zudem wolle man dafür sorgen, dass verstärkt humanitäre Hilfe in das Palästinensergebiet komme, erklärte die G7-Gruppe nach einer Schaltkonferenz.

Scholz: Weitere Eskalation muss vermieden werden

Bundeskanzler Scholz sagte am Rande seines China-Besuchs in Chongqing, es müsse alles dafür getan werden, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation komme. Man könne nur alle warnen, insbesondere den Iran, so weiterzumachen. Er betonte erneut die deutsche Solidarität mit Israel.

Baerbock fordert Ausweitung von Sanktionen

Bundesaußenministerin Baerbock sprach sich für weitere Sanktionen gegen Teheran aus. Die Grünen-Politikerin sagte im ARD-Fernsehen, die EU habe bereits Sanktionen wegen der Lieferung von Drohnen an Russland auf den Weg gebracht. Diese müssten ausgeweitet werden, weil man sehe, wie gefährlich das Agieren des Iran sei. Ähnlich hatten sich zuvor auch Vertreter anderer Parteien geäußert . Zudem betonte Barbock, sie habe mit ihrem iranischen Amtskollegen Amir-Abdollahian gesprochen. Dabei habe sie deutlich gemacht, dass es keine weitere Eskalation geben dürfe, auch nicht von Verbündeten Teherans.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell berief für Dienstag ein Sondertreffen der Außenminister der Europäischen Union wegen der Lage im Nahen Osten ein. Ob es dabei auch um neue Sanktionen gehen wird, ist nicht bekannt.

