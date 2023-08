Nach der Ermordung von sechs Polizisten durch Banden kam es bereits Ende Januar 2023 in Haiti zu Protesten (Archivbild). (picture aliance / abaca / TNS)

Es sei eine robuste Mission einer multinationalen Polizeieinheit nötig, um Recht und Ordnung in Haiti wiederherzustellen und kriminelle Banden zu entwaffnen, erklärte Guterres in einem Bericht an den Sicherheitsrat. Ziel müsse es sein, Zivilisten zu schützen. Guterres rief alle Staaten dazu auf, einen Beitrag zu einer solchen Eingreiftruppe zu leisten. Vom UNO-Sicherheitsrat forderte er, eine Haiti-Mission zu unterstützen. Zuletzt hatte sich das Gremium nicht auf die Entsendung einer Eingreiftruppe einigen können.

In Haiti haben nach Einschätzung von Experten Banden bis zu 80 Prozent der Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht und terrorisieren die Einwohner. Zahlreiche Menschen wurden nach Angaben der Vereinten Nationen ermordet, entführt oder verletzt.

