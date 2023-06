Angriff auf Schule in Uganda

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (Lujain Jo/AP/dpa)

Die Verantwortlichen für diese entsetzliche Tat müssten vor Gericht gestellt und die entführten Kinder umgehend freigelassen werden, teilte Guterres über einen Sprecher in New York mit. Bei dem Angriff auf die Schule in der Grenzstadt Mpondwe im Südwesten des Landes wurden in der Nacht zum Samstag nach Regierungsangaben mindestens 42 Schülerinnen und Schüler getötet, acht weitere wurden schwer verletzt. Mindestens 15 Kinder sollen entführt worden sein. Die Polizei machte Rebellen der islamistischen Miliz ADF aus dem Nachbarland Demokratische Republik Kongo für die Tat verantwortlich.

Seit Jahren kommt es immer wieder zu blutigen Anschlägen der ADF und anderer kongolesischer Milizen im Grenzgebiet der beiden ostafrikanischen Länder. Die ADF soll Verbindungen zum zentralafrikanischen Ableger der islamistischen Terrormiliz IS haben.

