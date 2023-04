UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (Archivbild). (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)

Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, forderte Guterres nach Angaben seines Sprechers in New York. Bei dem Raketenangriff kamen mindestens 100 Zivilisten ums Leben, darunter auch Kinder, wie die Nachrichtenagentur Delta News Agency unter Berufung auf Augenzeugen meldet. Demnach hatte in dem Dorf in der Region Sagaing eine Eröffnungszeremonie für ein neues Büro der Junta-feindlichen Volksverteidigungskräfte stattgefunden. Der Armee wird vorgeworfen, bewusst Zivilisten angegriffen zu haben.

Die Armee hatte 2021 die Macht in Myanmar übernommen. Seitdem wurden laut Menschenrechtsorganisationen tausende Menschen getötet, mehr als 20.000 inhaftiert und etwa 1,5 Millionen Bewohner vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.