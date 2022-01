UNO-Generalsekretär Guterres verurteilt die Angriffe im Jemen (Archivbild). (Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa)

Er forderte eine transparente Untersuchung der Vorfälle. Bei dem Angriff in Saada wurden nach Angaben der Behörden in der Nacht zu Freitag mindestens 70 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Hilfsorganisationen zufolge wurde das Gebäude als Sammellager für Flüchtlinge benutzt. Die Militärkoalition wies unterdessen die Verantwortung für den Luftschlag zurück. Ein Sprecher sagte, man habe den Angriff in Saada nicht ausgeführt.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg. Eine saudisch geführte Koalition kämpft auf der Seite der international anerkannten Regierung gegen die Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden.

