Jemenitsche Kinder in einem Flüchtlingscamp nahe Marib im Norden des Landes. (AFP / Nabil Alawzari )

Generalsekretär Guterres sagte zum Auftakt einer internationalen Konferenz, auf der Geld für das Land gesammelt werden soll, dass der Bevölkerung eine Katastrophe drohe, wenn nicht schnell geholfen werde. Die UNO warnt davor, dass in den nächsten Wochen fast vier Millionen Menschen keinen Zugang mehr zu Trinkwasser haben könnten . Außerdem seien die Essensrationen schon gekürzt worden. Der Jemen brauche fast vier Milliarden Euro.

Im Jemen herrscht seit sieben Jahren Bürgerkrieg, in den auch andere Staaten verwickelt sind. Die 30 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen sind komplett abhängig von Lebensmittellieferungen aus dem Ausland. Durch den Krieg in der Ukraine könnte sich das Problem verschärfen, weil ein Drittel der Weizenlieferungen aus der Ukraine kommt.

US-Schauspielerin Angelina Jolie hat Regierungen in aller Welt zu großzügigen Spenden für das Bürgerkriegsland aufgerufen. Die 46-Jährige sprach von ihrer Reise in das Land auf der Arabischen Halbinsel Anfang März. Sie habe Schulen besucht, in denen weder Kinder noch Lehrer etwas zu essen hatten - und Lager für Vertriebene, wo es weder Toiletten noch Duschen gegeben habe.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.