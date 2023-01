Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa)

Er sagte beim Weltwirtschaftsforum in Davos, die Welt werde an einer Reihe von Fronten von einem perfekten Sturm heimgesucht. Guterres verwies auf die Klimakrise, die weltweite Rezession, Kriege wie der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Geopolitische Zerrissenheit und Misstrauen erschwerten es, globale Herausforderungen anzupacken. Guterres betonte, nötig sei eine Reform des globalen Finanzsystems und mehr Engagemtn gegen die Klimakrise.

Am Nachmittag wird Bundeskanzler Scholz in Davos sprechen. Es wird erwartet, dass er sich auch zu Forderungen nach Kampfpanzern für die Ukraine äußert. Zum Thema Sicherheitspolitik werden Nato-Generalsekretär Stoltenberg und der polnische Präsident Duda reden.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.