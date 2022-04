Ukraine-Krieg

Guterres wirft UNO-Sicherheitsrat Versagen vor - Explosionen in Kiew

UNO-Generalsekretär Guterres hat dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorgeworfen, hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine versagt zu haben. Kurz nach Guterres' Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew schlugen in der Hauptstadt Geschosse ein.

28.04.2022