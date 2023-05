1985 auf der Terrasse von Manfred Stahnke: (stehend von links nach rechts) Hubertus Dreyer, Kiyoshi Furukawa, Denys Bouliane, Sid McLauchlan, Louise Duchesneau, Wolfgang-Andreas Schultz, Tamae Okatsu, Renate Birnstein und (unten von links nach rechts) Momoko Oya, Manfred Stahnke mit György Ligeti. (Manfred Stahnke)

Avantgarde um der Avantgarde willen lehnte Ligeti strikt ab, ebenso jegliche ideologische Vereinnahmung von Musik. Vielmehr reflektierte er mit seinen Klängen in erster Linie menschliche Regungen, und das erwartete er auch von seinen Studierenden. Kompromisslos und weltoffen, so blieb György Ligeti als Hochschullehrer in Hamburg in Erinnerung.

Schüler erinnern sich

In der Sendung kommen unter anderem Wolfgang Andreas Schultz und Friedrich Jaecker zu Wort, die ab 1975 die Kompositionsklasse von György Ligeti in Hamburg besucht haben.

Wolfgang Andreas Schultz:

"Ligeti war irgendwo sehr gespalten. Er war einerseits unglaublich tief verwurzelt in der abendländischen Musikgeschichte und andererseits auf der Suche nach dem völlig unbelasteten Neuen. Und das war ein ganz interessanter Zwiespalt, der sich auch in den Diskussionen immer wieder zeigte. Also er suchte irgendwo auch das ganz Originelle, und das musste ein bisschen crazy sein und bisschen schräg und abgefahren. Das mochte er immer sehr gerne. Trotzdem war das Handwerk notwendig, und das ist ein Widerspruch, der sehr produktiv war."

Beide wirken bis heute als Komponisten und waren über viele Jahre selbst Professoren an Musikhochschulen: Schultz von 1988 bis 2016 für Komposition und Musiktheorie in Hamburg und Jaecker von 1980 bis 2019 für Tonsatz in Köln.

Friedrich Jaecker:

"Also das, was ich so als sehr eindrücklich in Erinnerung habe, ist, dass es sehr harte Kritik gab an allen, handwerklich, wo er eben sehr viel sagen konnte zum puncto Instrumentation, er hatte ja diese großartigen Orchesterwerke alle geschrieben und war mit allen Wassern gewaschen, was jetzt auch die Praxis betrifft, die Praxis der Instrumentation und der Instrumentenbehandlung."

Ebenso kommt Georg Hajdu zu Wort, Professor für multimediale Komposition an der Hochschule in Hamburg, der die Einrichtung des Ligeti-Zentrums in Hamburg maßgeblich vorantreiben konnte.