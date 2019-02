Der Linken-Europachef Gysi hat seine Partei dazu aufgerufen, die Europäische Union als Chance und nicht als notwendiges Übel zu sehen. Auf dem Europa-Parteitag der Linken in Bonn sagte Gysi, man könne und müsse die Menschen für den Weg in ein linkes Europa begeistern. Die Linke trete zur Wahl des Europäischen Parlaments an, weil sie die europäische Integration wolle. Dafür müsse die EU allerdings grundlegend reformiert werden.

In einem Beschluss zum Europa-Wahlprogramm heißt es, nicht die Freiheit des Marktes oder die Interessen einzelner Regierungen sollten in der EU an erster Stelle stehen, sondern die Interessen der Mehrheit der Menschen. Ein Änderungsantrag des linken Flügels, der die EU für nicht reformierbar erklären wollte, fand keine Mehrheit. Auch die Forderung nach einer stärkeren Einigung in einer "Republik Europa" lehnten die Delegierten ab.