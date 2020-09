Die EU hat den US-Sanktionsbeschluss gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Bensouda, kritisiert.

Die Europäische Union wehre sich entschieden gegen alle Versuche, das internationale System der Strafgerichtsbarkeit zu untergraben, erklärte ein Sprecher in Brüssel. Gestern hatten die USA Strafmaßnahmen gegen die Chefanklägerin des Tribunals verhängt. Hintergrund sind Ermittlungen gegen amerikanische Soldaten wegen möglicher Kriegsverbrechen in Afghanistan. Die Vereinigten Staaten gehören dem Internationalen Strafgerichtshof nicht an und haben ihn in der Vergangenheit immer wieder scharf attackiert.