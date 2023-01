Baustelle der Rheinbrücke bei Leverkusen (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Es könne in Einzelfällen sinnvoll sein, bei Autobahnen Lücken zu schließen, sagte Habeck dem "Spiegel". Damit stellte er sich gegen Teile seiner Partei, die seit längerem ein Moratorium fordern. Der Grünen-Politiker betonte jedoch zugleich, man sollte nicht alles, was an Straßenneubau irgendwann mal ersonnen worden sei, einfach blind durchziehen. Das wäre nicht gut für die Umwelt und nicht gut fürs Klima.

In der Verkehrspolitik gehe es um die Frage der Planungsbeschleunigung und was dafür prioritär sei. Die Sanierung von Brücken sei dies ohne Frage, meinte Habeck.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.