Bundeswirtschaftsminister Habeck bei der Industriekonferenz 2023 in Berlin. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P. Albert)

Man stehe in einem harten Wettbewerb und könne sich kein Zögern mehr leisten, sagte Habeck bei einer Industrie-Konferenz in Berlin. Dazu kämen die aktuellen Krisen in der Welt und die dadurch gestiegenen Energiepreise. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, warnte vor dem Verlust von Kernelementen der Industrie.

Habeck tritt seit Monaten für einen befristeten, verbilligten Strompreis für energieintensive Branchen ein . Die FDP lehnt diesen sogenannten Brückenstrompreis ab, weil er über höhere Schulden finanziert werden müsste. Auch Bundeskanzler Scholz äußerte sich skeptisch dazu.

Die USA hatten vor kurzem ein Hilfsprogramm für ihre Wirtschaft gestartet. Vize-Finanzminister Adeyemo sagte bei der Konferenz in Berlin, man wolle weder einen Subventionswettlauf noch eine Abschottung des Marktes. Sein Land habe aber Nachholbedarf bei Investitionen in den Klimaschutz. Er ermunterte Deutschland zu einem ähnlichen Programm.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.