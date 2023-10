Industrie-Konferenz

Habeck, BDI und DGB für verbilligten Strompreis

Bundeswirtschaftsminister Habeck, die Industrie und der DGB dringen auf einen subventionierten Strompreis für besonders energieintensive Unternehmen. Man stehe in einem harten Wettbewerb und könne sich kein Zögern mehr leisten, sagte Habeck bei einer Industrie-Konferenz in Berlin. Dazu kämen die aktuellen Krisen in der Welt und die dadurch gestiegenen Energiepreise.

31.10.2023