Energieverbrauch

In einer Schaltkonferenz machte Habeck zwar deutlich, dass die Versorgungssicherheit derzeit gewährleistet sei. Die Lage sei aber ernst und erfordere weitergehendes Handeln. Habeck will den Einsatz von Gas für Stromerzeugung und Industrie senken. Im Gegenzug sollen mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Der niedersächsische Energieminister Lies, SPD, sagte in Hannover, Russland setze Energiepolitik als Kriegsinstrument ein. Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland müsse schneller vorankommen.

Hintergrund der Diskussion sind geringere Gasliefermengen aus Russland. Während der Staatskonzern Gazprom von Problemen in Folge westlicher Sanktionen sprach, vermutet die Bundesregierung hinter der Entscheidung politisches Kalkül Moskaus.

20.06.2022