Nahost-Reise

Vizekanzler Robert Habeck in Jordanien (Britta Pedersen/dpa)

Der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister will dort das Lager Asrak besuchen, in dem rund 39.000 syrische Flüchtlinge leben. Mehr als die Hälfte der Bewohner sind Kinder oder Jugendliche. Vor seinem Abflug will Habeck noch zur der Luftwaffenbasis Al-Asrak fahren. Dort sind 150 deutsche Soldaten stationiert, die an dem internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz IS teilnehmen.

Gestern hatte Habeck in Jordanien für den Ausbau der Energiezusammenarbeit mit den Staaten des arabischen Raums geworben. Bei der Energiewende solle es gelingen, in dieser sonnenreichen Region Strom zu produzieren und diesen über eine Kabelverbindung durch das Mittelmeer nach Europa zu bringen, erklärte Habeck. Alternativ könne man auch mit Hilfe von Sonnenenergie produzierten Wasserstoff aus der arabischen Welt nach Europa liefern.

