Die Nachfrage nach Flüssiggas wird voraussichtlich weiter steigen. (Imago / Alexander Limbach)

Der Grünen-Politiker trifft sich am Vormittag mit Ministerpräsidentin Schwesig, SPD, um über die Pläne Deutschlands zu sprechen, LNG zu importieren. Lubmin an der Ostsee-Küste ist einer mehrerer Standorte, an denen per Schiff Flüssiggas geliefert werden soll, um russisches Gas zu ersetzen. Bereits im Dezember soll das Terminal Gas ins Netz einspeisen. Es soll von mehreren Konzernen gemeinsam betrieben werden.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.