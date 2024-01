Energie und Sicherheit

Bundeswirtschaftsminister Habeck zu Beginn seiner Nahost-Reise (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Thema der Gespräche in der Hauptstadt Riad soll neben der Sicherheitslage in der Region auch die Energiepolitik sein. Dabei geht es etwa um die Zusammenarbeit bei Wasserstoff, erneuerbaren Energien und Klimaschutz. Saudi-Arabien spielt auch eine wichtige Rolle mit Blick auf den Gaza-Krieg. Israel und die Regierung in Riad hatten sich zuletzt angenähert. Dieser Prozess war auch nach dem Überfall der militant-islamistischen Hamas und anderer extremistischer Palästinensergruppen auf Israel nicht zum Erliegen gekommen. So hilft Saudi-Arabien etwa dabei, Raketenbeschuss der Huthi-Rebelln im Jemen abzufangen.

Vor diesem Hintergrund hatte die Bundesregierung zuletzt erklärt, sie werde eine mögliche Lieferung von Eurofighter-Kampfflugzeugen an Riad nicht blockieren.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.