Nahost-Reise

In Jerusalem besuchte er die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und trug sich in das Gästebuch ein. In Yad Vashem wird an die sechs Millionen Juden erinnert, die von den Nazis ermordet wurden. Anschließend reiste Habeck weiter nach Ramallah im Westjordanland. Nach einem Treffen mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Schtaje forderte der Grünen-Politiker Aufklärung im Fall einer im Westjordanland getöteten Journalistin. Die Mitarbeiterin des Fernsehsenders Al-Dschasira war während eines israelischen Militäreinsatzes im nördlichen Westjordanland getötet worden. Der palästinensische Generalstaatsanwalt macht Israel dafür verantwortlich. Israel weist den Vorwurf als Lüge zurück.

