Robert Habeck (Grüne), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (IMAGO / Political-Moments)

Zwischen solchen und Kampfpanzern gebe es einen Unterschied, sagte der Grünen-Politiker im ZDF. Nach dem, was er wisse, brauche die Ukraine für die modernen Kampfjets die Wartung des Westens, der damit wahrscheinlich dann einen Schritt zu weit gehen könnte. Es sei aber richtig, Kiew Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Zuletzt hatten Frankreich und die USA der Ukraine weitere Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. Der französische Verteidigungsminister Lecornu sagte in Paris, sein Land werde zwölf zusätzliche Artilleriegeschütze vom Typ Caesar zur Verfügung stellen. Zudem würden 150 französische Soldaten zur Ausbildung ukrainischer Kollegen nach Polen entsandt. Lecornu äußerte sich nach einem Treffen mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Resnikow und dem Kiewer Parlamentspräsidenten Stefanschuk. Derweil berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, die USA bereiteten bereits ein weiteres Militär-Hilfspaket für Kiew im Umfang von 2,2 Milliarden Dollar vor. Neben Waffen und Munition gehe es dabei erstmals auch um Raketen mit längerer Reichweite. Von israelischer Seite hieß es inzwischen, Regierungschef Netanjahu denke über Militärhilfe für die Ukraine nach.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.