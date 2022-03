Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Ein solcher Schritt werde politisch angeordnet - und erst als letztes wären private Haushalte, systemrelevante Kraftwerke und Krankenhäuser betroffen. Der Grünen-Politiker gab im Deutschlandfunk (Audiolink) zu bedenken, dass möglicherweise Lieferketten abreißen würden, wenn bestimmte Branchen wie die chemische Industrie oder die Stahlwerke nicht mehr produzieren könnten. Man bereite sich auf diesen Fall vor, der aber hoffentlich zu verhindern sein werde.

Der Wirtschaftsminister betonte, im Moment gehe es darum, möglichst schnell unabhängig von russischen Energielieferungen zu werden. Habeck reist deswegen heute nach Katar und morgen in die Vereinigten Arabischen Emirate. Katar ist einer der weltweit wichtigsten Exporteure von Flüssiggas. In den Emiraten steht das Thema grüner Wasserstoff im Vordergrund - also Wasserstoff, der ohne CO2-Emissionen produziert wird. Habeck wird auf seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.