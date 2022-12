Gaspreisdeckel

EU-Energieminister beraten erneut über einen Preisdeckel für Erdgas. (imago / McPHOTO / Klaus Steinkamp)

Habeck sagte am Rande eines Sondertreffens der für Energie zuständigen Minister in Brüssel, das wäre nicht wünschenswert. Er strebe an, sich gemeinsam zu einigen. Der tschechische Industrieminister Sikela, der die Gespräche leitet, betonte, Ziel sei es, heute eine Einigung zu erzielen, gegebenenfalls auch mit einer qualifizierten Mehrheit.

Strittig ist, wie hoch die Preisgrenze angesetzt werden soll. Deutschland will eine möglichst hohe Obergrenze, um das Risiko einer Versorgungslücke klein zu halten. Frankreich, Italien und die meisten anderen EU-Staaten sehen das anders. Der griechische Energieminister Skrekas sagte, er halte die zuletzt vorgeschlagene Obergrenze von 188 Euro pro Megawattstunde für einen guten Kompromiss.

