Kampfpanzer für die Ukraine

Grund ist, dass die Leopard-Panzer in Deutschland hergestellt und nach Polen exportiert wurden. Jede weitere Verwendung bedarf einer Genehmigung aus Berlin.

Deutschland solle sich nicht in den Weg stellen, wenn andere Länder Entscheidungen träfen, die Ukraine zu unterstützen, sagte Habeck nun in Berlin. Dies gelte unabhängig davon, welche Entscheidung Deutschland selbst treffe.

Bundeskanzler Scholz lehnt es bisher ab, der Ukraine Leopard-Panzer zur Verfügung zu stellen. Er hat bisher nur der Lieferung von Marder-Schützenpanzern zugestimmt. Auch Verteidigungsministerin Lambrecht bekräftigte bei einem Truppenbesuch im sächsischen Marienberg die bisherige Linie der Regierung, selbst keine Kampfpanzer zu liefern. Zugleich betonte sie, Deutschland sei immer bereit, sich auf veränderte Situationen einzustellen. Dies dürfe aber nur abgestimmt mit internationalen Partnern erfolgen. Die Bundesregierung habe bisher keine Anfragen internationaler Partner zur Ausfuhr von Leopard-Panzern an die Ukraine erhalten.

Stegner (SPD): "Deutschland muss nicht vorweglaufen"

Der SPD-Außenpolitiker Stegner, unterstützte die Haltung seines Parteifreunds Scholz. Im Deutschlandfunk bezweifelte er, dass es sinnvoll sei, dass Deutschland der Ukraine Kampfpanzer zur Verfügung stelle. Die Bundesrepublik unterstütze die Ukraine militärisch, müsse aber nicht vorweglaufen, sagte Stegner. Die Verengung auf militärische Fragen führe nicht zu einer Lösung des Konflikts.

SPD-Fraktionschef Mützenich schließt dagegen die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine nicht grundsätzlich aus. Es gebe keine roten Linien, sagte Mützenich zum Auftakt einer Fraktionsklausur in Berlin. Die Ukraine müsse das bekommen, was für das Selbstverteidigungsrecht wichtig sei. Deutschland werde sich in der Frage weiter eng mit den Bündnispartnern abstimmen, dürfe aber nicht in den Krieg verwickelt werden.

Der CDU-Außenexperte Röttgen rief Scholz hingegen dazu auf, seine Haltung zu überdenken. Die bisherige Linie des Kanzlers laufe auf ein militärisches Patt hinaus, das lange dauern und einen hohen Blutzoll verlangen werde, sagte Röttgen ebenfalls im Deutschlandfunk . Die Alternative sei, dass der Westen der Ukraine die nötigen Waffen gebe, um Russland zurückzudrängen.

Polen will andere Länder zum Handeln "zwingen"

Der polnische Präsident Duda hatte am Mittwoch die Bereitschaft seines Landes bekundet, der Ukraine im Rahmen einer internationalen Koalition Leopard-Kampfpanzer zu liefern. Regierungssprecher Müller begründete dies gestern damit, dass Polen andere Länder zum Handeln zwingen wolle. Er sagte dem Sender TVP Info: "Wenn wir die Unabhängigkeit der Ukraine nicht verteidigen, sind wir das nächste Ziel."

