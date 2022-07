Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) im Bundesrat (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

In deren Bereich sei in der Summe womöglich mehr zu erreichen als auf Bundesebene, sagte der Grünen-Politiker in einer Rede im Bundesrat. Effizienz und Energie-Einsparungen müssten auf die Tagesordnung der Länder gesetzt werden. Als Beispiele nannte Habeck Heizvorschriften für öffentliche Gebäude und Ministerien. Die nordrhein-westfälische Landesregierung kündigte bereits erste Maßnahmen an. So werde geprüft, ob man Verwaltungs-Gebäude nur noch in Teilen beheize. Zudem planten einzelne Ministerien, Klimaanlagen herunter zu regeln und das Warmwasser in Küchen und Waschräumen zu reduzieren.

Die Energiekrise war heute auch Thema der sogenannten Konferenz Norddeutschland, auf der sich Habeck mit den Regierungschefs Bremens, Hamburgs, Mecklenburg-Vorpommerns, Niedersachsens und Schleswig-Holsteins traf. Dabei sollte es unter anderem um den Ausbau der Erneuerbaren Energien und eine Wasserstoffstrategie gehen.

