Die Forderung von Grünen-Chef Habeck nach der Aufnahme von bis zu 4.000 Kindern aus überfüllten griechischen Flüchtlingslagern erfährt Unterstützung von den beiden großen Kirchen.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sagte dem Bayerischen Rundfunk, es sei Zeit, humanitäre Zeichen zu setzen. Wenn Regierungen es nicht schafften, Zustände herzustellen, in denen Menschen in Würde leben könnten, sollten alle zusammen helfen. Der Präsident des katholischen Caritas-Verbandes, Neher, sagte dem Südwestrundfunk, eine Aufnahme der Kinder wäre ein mutiges Zeichen der Solidarität.



Bundesentwicklungsminister Müller wies den Vorstoß Habecks dagegen zurück. Der CSU-Politiker sagte der "Passauer Neuen Presse", den Kindern könne am besten vor Ort geholfen werden. Zuvor hatten auch schon andere Politiker von Union und FDP sowie das Bundesinnenministerium ablehnend reagiert.