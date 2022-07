Energiekriese

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (dpa/Michael Kappeler)

Selbst Gutverdiener müssten schlucken, wenn sie statt 1.500 plötzlich 4.500 Euro im Jahr fürs Heizen bezahlen müssten, sagte der Grünen-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Für Menschen mit mittleren oder geringen Einkommen seien diese Summen schlicht nicht darstellbar. Daher müsse die Bundesregierung Entlastungen organisieren, und zwar auch für das kommende Jahr. Er sei sich sicher, dass Finanzminister Lindner dafür noch Vorsorge schaffen werde.

Habeck appellierte zugleich an Unternehmen, sich mit ihren Büroräumen am Energiesparen zu beteiligen. So könnten etwa die Raumtemperaturen in Randzeiten abgesenkt werden.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.