EEG-Novelle

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance/dpa)

Die geplanten Änderungen befänden sich in den letzten Abstimmungen zwischen den Ressorts und sollten in der kommenden Woche ins Kabinett gehen, sagte der Grünen-Politiker der "Rheinischen Post". Kernbestandteil ist demnach eine umfangreiche Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, mit der auch Anreize geschaffen werden sollen, damit sich Kommunen direkt an sogenannten "Bürger-Windparks" beteiligen können. Gerade für ländliche Regionen entstehe daraus auch ein ökonomischer Vorteil, erklärte Habeck weiter.

Deswegen sei er guter Hoffnung, dass sich manche Bundesländer künftig nicht mehr mit der Verhinderung von Windkraft schmücken könnten.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.