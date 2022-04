Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (dpa/Roberto Pfeil)

Wirtschaftsminister Habeck sagte nach einem Treffen mit der polnischen Klima- und Umweltministerin Moskwa in Warschau, man habe vereinbart, sich gegenseitig zu helfen. Bei den Gesprächen sei es unter anderen um die Raffinerie Schwedt in Brandenburg, die mehrheitlich von einer russischen Firma betrieben werde, und um die Leuna-Raffinerie in Sachsen-Anhalt gegangen. Auch Polen beziehe aus beiden Raffinerien Ölprodukte. Habeck betonte, es gehe darum, deren Kapazitäten unter anderem mit der nationalen Ölreserve aufzufangen. Stand heute wäre ein Öl-Embargo gegen Russland handhabbar, meinte der Grünen-Politiker. Beide Raffinerien werden über Pipelines aus Russland versorgt.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.