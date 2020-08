Die Grünen wollen laut dem Kovorsitzenden Habeck bei der nächsten Bundestagwahl stärkste Kraft werden.

Er sagte dem ARD-Fernsehen, er sei nicht bereit zu akzeptieren, dass die Union in Deutschland ein - Zitat - "Abo auf den ersten Platz" habe. Wer Zweiter sei, müsse die Eins herausfordern. Ein konkretes Prozentziel gab Habeck nicht aus. Mit Blick auf die frühe Festlegung der Sozialdemokraten auf einen Kanzlerkandidaten erklärte er, dafür gebe es bei den Grünen keine Notwendigkeit, da Personen und Programm in seiner Partei eine Einheit bildeten. Man werde selbst entscheiden, wann der Wahlkampf beginne, betonte Habeck.



Der SPD-Kovorsitzende Walter-Borjans nannte als Potenzial seiner Partei bei der nächsten Bundestagswahl einen Stimmenanteil von 30 Prozent. Er glaube nach wie vor daran, dass dies gelingen könne, sagte Walter-Borjans dem ZDF. Angesichts der Diskussionen um den Wechsel an der Spitze der Union sollte die SPD mit Geschlossenheit und Klarheit punkten können.