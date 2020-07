Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat ein flächendeckendes Tempolimit auf Autobahnen als Sofortmaßnahme im Falle einer Regierungsbeteiligung seiner Partei angekündigt.

Das wäre wahrscheinlich gleich eines der ersten Gesetze einer Koalition unter Einschluss der Grünen, sagte Habeck "The Pioneer". Konkret sei er für eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde, auf der seine Partei in Verhandlungen mit möglichen Regierungspartnern pochen würde. Zugleich wies Habeck Einwände zurück, ein Tempolimit stelle eine ungebührliche Einschränkung der bürgerlichen Freiheit auf der Autobahn dar. Zum einen gebe es kein "Recht auf rasen". Zum anderen gebe es in Deutschland inzwischen eine Mehrheit für eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung.

Kritik und Ablehnung bei den meisten anderen Parteien

CDU-Generalsekretär Ziemiak kritisierte den Vorstoß als "Sommerlochthema" und warf den Grünen falsche Prioritäten vor. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, die CDU arbeite mit ganzer Kraft dafür, "dass wir Corona-Ausbrüche im Griff behalten, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und wir Arbeitsplätze sichern". Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Frei, warf den Grünen im Nachrichtenportal "t-online.de" vor, sie entlarvten mit ihrer Forderung "bereits vor der Wahl und möglichen Koalitionsverhandlungen wieder einmal ihre dogmatische Art, Politik zu machen". Auch die FDP wies die Grünen-Forderung nach einem Tempolimit zurück. Wer dies angesichts "einer der schwersten ökonomischen Krisen der Bundesrepublik" fordere, "lebt hinter dem Mond", sagte Parteivize Kubicki. Die AfD wies die Grünen-Forderung als "rein ideologisch begründet" zurück. Ein "sachlich nicht begründetes, allgemeines Tempolimit" lehne man ab, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Spaniel.



Die SPD forderte die Grünen auf, über ihre Regierungsbeteiligung in den Ländern selbst für ein Tempolimit einzutreten. "Für das Tempo auf Autobahnen sind die Länder zuständig", erklärte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Lühmann. Zuletzt sei ein Tempolimit im Bundesrat auch an der Enthaltung der grün-schwarzen Landesregierung von Baden-Württemberg gescheitert.

Die Linkspartei unterstützt indes Forderungen nach einem Tempolimit und macht sich sogar für eine Begrenzung auf 120 Stundenkilometer stark. Er verstehe nicht, warum die Grünen so "hasenfüßig" aufträten und nur 130 Stundenkilometer forderten, sagte Parteichef Riexinger.