Der Co-Vorsitzende der Grünen, Habeck, hat sich für die Schaffung eines Kultur- Ministeriums auf Bundesebene ausgesprochen.

Das sei überfällig, sagte Habeck im Interview der Zeitschrift "Politik & Kultur". Kultur sei nicht nur etwas, was Spaß mache, sondern sie schaffe die Räume und Diskurse, in denen eine Gesellschaft sich über sich selbst verständige, so der Grünen-Politiker. Gerade die Pandemie zeige, wie gefährdet die Kultur ohne ausreichende Unterstützung sei. Deshalb wäre es wichtig, wenn dafür eine Ministerin oder ein Minister auf Bundesebene zuständig wäre.



Bislang liegt die Kulturhoheit in Deutschland bei den Ländern. Dazu zählen auch das Schul- und Hochschulwesen, die Bildung sowie Rundfunk und Fernsehen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.