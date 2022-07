Bei einigen Stadtwerken

Bundeswirtschaftsminister Habeck warnt vor den Folgen eines russischen Gas-Lieferstopps (Archivbild). (Tobias SCHWARZ / AFP)

Bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit" in Hamburg sprach der Grünen-Politiker wörtlich von einer möglichen "Preisexplosion". Auf die bisherige Verminderung russischen Gases könne logischerweise der nächste Schritt folgen. Mit Blick auf Unternehmen wie den Gasimporteur Uniper sagte Habeck, diese hätten ein echtes Problem. Sie müssten ihre Lieferverträge etwa an Stadtwerke erfüllen, dafür allerdings Gas viel teurer woanders einkaufen. Ein Paragraf, der Unternehmen erlauben würde, die Preise außerhalb der Vertragsbindung weiterzugeben, sei bisher nicht aktiviert worden. Die Regierung arbeite noch an anderen Möglichkeiten, die -Zitat- "den Keil nicht so scharf in die Gesellschaft treiben".

Am 11. Juli beginnen planmäßige Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1, die in der Regel zehn Tage dauern. Mit Spannung wird erwartet, ob beziehungsweise in welchem Maße Russland danach die Gaslieferung wieder aufnehmen wird.

