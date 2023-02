Handelspolitik

Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) in Washington (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Am ersten Tag seines Washington-Besuchs sagte der Grünen-Politiker, wo ein Wille sei, finde man auch einen Weg. Das sogenannte Inflationsreduzierungsgesetz, in dem die von der EU kritisierten US-Subventionen verankert sind, werde zwar nicht noch einmal geöffnet, sagte der Wirtschaftsminister. Die Umsetzung des Gesetzes biete aber noch eine gute Möglichkeit zu Vereinbarungen zu kommen, die die europäische Industrie teilhaben lasse. Das im vergangenen Sommer vom US-Kongress verabschiedete Gesetz sieht milliardenschwere Subventionen für grüne Technologien vor, die aber in den USA hergestellt werden müssen.

Habeck wird zu dem Thema heute gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Le Maire Gespräche unter anderem mit Finanzministerin Yellen führen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.