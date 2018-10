Der Bundesvorsitzende der Grünen, Habeck, hat den Wahlausgang in Bayern als Signal für eine Veränderung gewertet.

Die Bayern hätten der Politik klar gemacht, dass es ein "Weiter so" nicht geben könne, sagte Habeck im Deutschlandfunk. Ministerpräsident Söder aber wolle offensichtlich keinerlei Konsequenzen aus dem Wahlabend ziehen, wenn er weiter auf die bürgerliche Mitte ziele. Habeck betonte, seiner Partei gehe es nicht um eine Regierungsbeteiligung, sondern um Veränderungen in Bayern.



Die Grünen waren bei der gestrigen Landtagswahl mit 17,5 Prozent zur zweitstärksten Kraft geworden. Die CSU verlor mehr als zehn Punkte auf 37,2 Prozent. Die Freien Wähler erhielten 11,6, die AfD 10,2 Prozent. Die SPD verlor mehr als die Hälfte ihrer Stimmen und kommt auf 9,7 Prozent. Die FDP schaffte den Einzug in den Landtag mit 5,1 Prozent. Die Linke scheiterte mit 3,2 Prozent. Ministerpräsident Söder sagte in München, er ziehe eine Koalition mit den Freien Wählern und eventuell der FDP einem Bündnis mit den Grünen vor.