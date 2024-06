China

Habeck in Peking: China-Strategie muss neu ausgerichtet werden

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich bei seinem Besuch in Peking für eine Reform der deutschen China-Strategie ausgesprochen. Diese müsse früher oder später aktualisiert werden, sagte der Vizekanzler zum Auftakt seiner Reise in die Volksrepublik bei einem Empfang in der deutschen Botschaft.