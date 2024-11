Gipfel in Baku

Habeck kündigt Hilfen für klimafreundlichen Umbau von Industrien an

Die Bundesregierung will Entwicklungs- und Schwellenländer beim klimafreundlichen Umbau ihrer Industrien unterstützen. Auf dem Weltklimagipfel in Baku kündigte Wirtschaftsminister Habeck dazu ein neues Förderinstrument an. Deutschland stelle umgerechnet 208 Millionen Euro bereit.