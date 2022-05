Bundeswirtschaftsminister

Bundeswirtschaftminister Habeck im Chemiepark Leuna (Jan Woitas/dpa)

In Sachsen-Anhalt sei am stärksten zu sehen, wie im Moment eine neue Dynamik entsteht, sagte er in Magdeburg. Insbesondere die geplante Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in der Landeshauptstadt sei ein Beispiel für den Fortschritt des Strukturwandels. Beim anschließenden Besuch in Leuna führte Habeck aus, man werde sehr darauf achten, "Ostdeutschland gleichberechtigt im Blick zu haben" bei der Planung und Umsetzung neuer Importmöglichkeiten für Rohstoffe vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Bei Erdöl bestehe in Ostdeutschland eine besonders starke Abhängigkeit von Russland, die Bundesregierung arbeite aber an Lösungen. So sei für den Chemiepark Leuna bereits ein Ausweg gefunden. Dort werde Erdöl über die polnische Stadt Danzig importiert. Für die Erweiterung des Chemieparks übergab er zusammen mit Ministerpräsident Haseloff (CDU) einen Förderbescheid über 184 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.